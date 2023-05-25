Не имеющая собственной армии Исландия передала грузовики для ВСУ

Исландия приобретет 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов для нужд украинской армии.
Как передает
В Министерстве иностранных дел Исландии отметили, что с начала войны ведомство сосредоточилось на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.
"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив грузовики для перевозки нефтепродуктов, которых ощутимо не хватает, чтобы быть быстрыми, когда возникнет такая потребность", - отметила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд.
Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь - в ближайшее время. Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 000 евро.
Стоит отметить, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.