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Не имеющая собственной армии Исландия передала грузовики для ВСУ

Не имеющая собственной армии Исландия передала грузовики для ВСУ Исландия приобретет 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов для нужд украинской армии.
Другие страны
25 мая 2023 г. 07:49
Не имеющая собственной армии Исландия передала грузовики для ВСУ

Исландия приобретет 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов для нужд украинской армии.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Euractiv.

В Министерстве иностранных дел Исландии отметили, что с начала войны ведомство сосредоточилось на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями.

"Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив грузовики для перевозки нефтепродуктов, которых ощутимо не хватает, чтобы быть быстрыми, когда возникнет такая потребность", - отметила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд.

Два грузовика уже были доставлены в Украину, еще восемь - в ближайшее время. Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 000 евро.

Стоит отметить, что Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам и не имеет собственной армии. Она поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, главным образом сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.

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