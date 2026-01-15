NBC: Трамп требовал быстрых и решительных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что любые возможные военные действия против Ирана должны быть "быстрыми и решительными".

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Согласно информации, глава Белого дома не желает затяжного конфликта, который мог бы продолжаться недели или месяцы.

"Если он что-то и предпримет, то захочет, чтобы это было окончательное решение", - сообщил источник.

Источники отмечают, что Пентагон разработал несколько вариантов военного вмешательства США в ситуацию в Иране. Однако советники Дональда Трампа пока не смогли дать ему гарантии, что власть в Иране быстро рухнет после удара США. В американской администрации опасаются, что у США не хватит ресурсов в регионе для защиты от возможного ответа Ирана.

По словам американского чиновника, президент может принять решение о более ограниченной военной операции в Иране с сохранением возможности эскалации.

Отметим, что протесты в Иране начались 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты. На фоне эскалации насилия 8 января в республике были отключены интернет и мобильная связь.