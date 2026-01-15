İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    KİV: Tramp İranla bağlı sürətli və qətiyyətli addımların atılmasını tələb edib

    • 15 yanvar, 2026
    • 11:33
    KİV: Tramp İranla bağlı sürətli və qətiyyətli addımların atılmasını tələb edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp milli təhlükəsizlik komandasına bildirib ki, İrana qarşı istənilən mümkün hərbi əməliyyatlar "sürətli və qətiyyətli" olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Ağ Evin rəhbəri həftələr və ya aylarla davam edə biləcək uzunmüddətli münaqişə istəmir.

    Mənbələr qeyd edir ki, Pentaqon ABŞ-nin İrandakı vəziyyətə hərbi müdaxiləsi üçün bir neçə variant hazırlayıb. Lakin Donald Trampın müşavirləri ABŞ-nin hücumundan sonra İranda hakimiyyətin sürətlə çökəcəyinə hələ zəmanət verə bilməyiblər. ABŞ administrasiyası İranın mümkün cavabından qorunmaq üçün Vaşinqtonun regionda kifayət qədər resursunun olmamasından ehtiyatlanır.

    ABŞ rəsmisinin sözlərinə görə, Prezident İranda daha məhdud hərbi əməliyyatla bağlı qərar qəbul edə bilər.

    İranda etirazlar Donald Tramp hərbi əməliyyat
    NBC: Трамп требовал быстрых и решительных действий против Ирана
    Trump said to want an attack on Iran 'to be definitive' and not trigger sustained war

