Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 22:29
    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Президент США Дональд Трамп обеспокоен потенциальной уязвимостью Канады в Арктике и намерен закупить дополнительные ледоколы для патрулирования вод у ее берегов.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

    По мнению администрации Трампа, защита северной границы Канады является ключевым для США элементом укрепления безопасности всего Западного полушария.

    Сообщается, что Трамп выражает недовольство в адрес Канады из-за того, что страна, по его мнению, тратит недостаточно средств на оборону. На фоне растущего недовольства американского лидера, США и Канада ведут переговоры о способах расширения сотрудничества их вооруженных сил в Арктике.

    Телеканал отмечает, что среди обсуждаемых вариантов - модернизация канадских систем раннего предупреждения о приближении противника к территории или водам страны, расширение совместных военных учений, а также увеличение совместного воздушного и морского патрулирования.

    Дональд Трамп США Канада Арктика ледокол

    Последние новости

    22:44

    Пезешкиан: Покушение на Верховного лидера равносильно объявлению полномасштабной войны

    В регионе
    22:29

    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Другие страны
    22:13

    Премьер-министр Канады призвал обеспечить безопасность Арктики через НАТО

    Другие страны
    21:55

    Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить Гренландию

    Другие страны
    21:33

    Бессент: США останутся в НАТО

    Другие страны
    21:09

    В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительства

    Другие страны
    20:34

    Индия отправила в Армению управляемые ракеты Pinaka

    В регионе
    20:18

    Глава Минфина США: Европа не может дать отпор России

    Другие страны
    20:06

    Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный состав

    Другие
    Лента новостей