İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Kanada sularında buzqıran gəmilərinin sayını artırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 23:50
    ABŞ Kanada sularında buzqıran gəmilərinin sayını artırmaq istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanadanın Arktikadakı potensial zəifliyindən narahatdır və sahil sularında patrul xidməti göstərmək üçün əlavə buzqıran gəmilər almaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" telekanalı Amerika rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Tramp administrasiyası hesab edir ki, Kanadanın şimal sərhədinin qorunması bütün Qərb yarımkürəsinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün əsasdır. Trampın müdafiəyə kifayət qədər pul xərcləmədiyinə görə Kanadadan narazılığını ifadə etdiyi bildirilir.

    Amerika liderinin artan narazılığı fonunda ABŞ hərbçiləri kanadalı həmkarları ilə Arktikada hərbi qüvvələrinin genişləndirilməsi üçün danışıqlar aparır.

    ABŞ Tramp Kanada
    NBC: Трамп нацелился на расширение ледокольного присутствия США в водах Канады

    Son xəbərlər

    00:00

    Aİ ABŞ-nin rüsumlarına anoloji cavab verməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    23:50

    ABŞ Kanada sularında buzqıran gəmilərinin sayını artırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:34

    Türkiyə XİN Suriyadakı atəşkəslə bağlı bəyanat yayıb

    Region
    23:24

    Kanadanın Baş naziri NATO-nu Arktikanın təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:53

    Pezeşkian: Ali rəhbərə qarşı sui-qəsd cəhdi tammiqyaslı müharibə elan edilməsinə bərabərdir

    Region
    22:42

    ABŞ maliyyə naziri: Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı müqavimət göstərə bilmir

    Digər ölkələr
    22:25

    Putinin xüsusi nümayəndəsi: Avropa təslim olacaq, ABŞ Qrenlandiyanı əldə edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

    Digər ölkələr
    21:44

    Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olub

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti