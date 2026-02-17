Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 %-ə yaxın artırıb
- 17 fevral, 2026
- 13:54
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 79 milyon 689 min ABŞ dolları dəyərində 60 min 692 ton meyvə və tərəvəz ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 19 milyon 201 min ABŞ dolları (31,7 %), həcm baxımından isə 2 min 619 ton (4,5 %) çoxdur.
Azərbaycan mənşəli əsas qeyri-neft məhsullarının ixracında meyvə-tərəvəzin payı 29,7 % təşkil edir.
Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.
Fatimə Bağırova