    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 03:57
    NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в Венесуэле

    Вооруженные силы США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы в ближайшие несколько недель.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

    Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.

    "NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

