NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в Венесуэле
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 03:57
Вооруженные силы США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы в ближайшие несколько недель.
Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.
Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.
