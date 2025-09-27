NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в Венесуэле

Вооруженные силы США могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы в ближайшие несколько недель.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News.

Сейчас Пентагон изучает возможные варианты действий, пока ключевыми из них является нанесение ударов с помощью беспилотников. Среди возможных целей могут быть главари преступных организаций, а также нарколаборатории. Источники телеканала отметили, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил такие планы. Пентагон не стал комментировать телеканалу эту информацию.