    "NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 04:16
    NBC News: ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

    ABŞ Silahlı Qüvvələri yaxın bir neçə həftə ərzində Venesuela ərazisindəki narkokartellərə məxsus obyektlərə zərbələr endirməyə başlaya bilər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "NBC News" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda Pentaqon mümkün hərəkət variantlarını araşdırır, əsas seçimlərdən biri pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirməkdir. Potensial hədəflər arasında cinayətkar təşkilatların başçıları və narkolaboratoriyalar ola bilər.

    Telekanalın mənbələri qeyd ediblər ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp hələlik bu planları təsdiqləməyib. Pentaqon isə bu məlumatla bağlı telekanala şərh verməkdən imtina edib.

    ABŞ Venesuela Narkokartel
