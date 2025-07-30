NBC: Глава Пентагона может уйти в отставку

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность принять в следующем году участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси. Для этого ему придется покинуть должность шефа Пентагона.

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность принять в следующем году участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси. Для этого ему придется покинуть должность шефа Пентагона.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. Однако, согласно правилам Пентагона, для участия Хегсета в выборах на пост губернатора потребуется его отставка с должности министра обороны. Это станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства, отмечает NBC News.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл в комментарии телеканалу опроверг эту информацию и заявил, что "в центре внимания министра Хегсета по-прежнему находится исключительно служба под руководством президента Трампа и продвижение принципа America First ("Америка прежде всего" - ред.)" в Министерстве обороны". "Лживый телеканал NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники телеканала выдуманы, либо их корреспондентов разыграли", - добавил Парнелл.

По сведениям источников NBC News, если Хегсет все же объявит, что претендует на губернаторский пост, Трамп может временно передать его обязанности министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу или заместителю министра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби.