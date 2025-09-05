NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

Экс-президент США Джо Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

Байдену сделали так называемую операцию Моса, которая применяется для лечения самых распространенных форм рака кожи, заявил телеканалу пресс-секретарь бывшего американского лидера. Отмечается, что Байден хорошо восстанавливается после процедуры.

Не уточняется, когда именно он перенес операцию, но в прошлом месяце были опубликованы его фотографии с большим швом на голове.