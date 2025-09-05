NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 04:46
Экс-президент США Джо Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.
Байдену сделали так называемую операцию Моса, которая применяется для лечения самых распространенных форм рака кожи, заявил телеканалу пресс-секретарь бывшего американского лидера. Отмечается, что Байден хорошо восстанавливается после процедуры.
Не уточняется, когда именно он перенес операцию, но в прошлом месяце были опубликованы его фотографии с большим швом на голове.
Последние новости
04:47
Фото
В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшиеПроисшествия
04:46
NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожиДругие страны
04:17
СМИ: Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС 8 сентябряДругие страны
03:58
Экс-сотрудника Госдепа приговорили к четырем годам тюрьмы за передачу данных КНРДругие страны
03:24
Парламент Таиланда выберет нового премьер-министраДругие страны
02:49
Глава Евросовета назвал расширение ЕС "важнейшей геополитической инвестицией"Другие страны
02:10
WSJ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и ЗеленскимДругие страны
01:37
Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилейФинансы
01:26