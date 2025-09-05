Bayden yenidən dəri xərçəngi ilə bağlı əməliyyat olunub
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 05:20
ABŞ-nin sabiq prezidenti Cozef Bayden yenidən dəri xərçəngi hüceyrələrinin çıxarılması əməliyyatı keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" telekanalı məlumat yayıb.
"Baydenin üzərində dəri xərçənginin ən geniş yayılmış formalarının müalicəsi üçün istifadə olunan Mos əməliyyatı adlanan prosedur keçirilib", - keçmiş ABŞ liderinin mətbuat katibi telekanala bildirib.
Prosedurdan sonra Baydenin bərpa prosesinin yaxşı getdiyi bildirilir.
Onun əməliyyatı nə vaxt keçirdiyi açıqlanmayıb.
