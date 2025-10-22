Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Названы сроки возможного визита Трампа в Японию

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 07:55
    Названы сроки возможного визита Трампа в Японию

    Визит президента США Дональда Трампа в Японию, как ожидается, пройдет с 27 по 29 октября.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

    "Президент США Трамп был приглашен в Японию. Ожидается, что его визит пройдет с 27 по 29 октября", - отметил он.

    Кихара рассказал, что в ходе поездки Трамп должен провести переговоры с новым японским премьер-министром Санаэ Такаити, а также удостоиться аудиенции у императора Нарухито. Генсек правительства выразил уверенность, что визит американского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

    Это будет первая поездка Трампа в Японию во время его второго президентского срока.

    Tramp Yaponiyaya səfər edəcək

