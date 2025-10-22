Tramp Yaponiyaya səfər edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Yaponiyaya səfərinin oktyabrın 27-dən 29-dək baş tutacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yaponiyanın Nazirlər Kabinetinin Baş katibi Minoru Kihara jurnalistlər üçün keçirdiyi növbəti mətbuat konfransında bildirib.

    "ABŞ prezidenti Tramp Yaponiyaya dəvət olunub. Onun səfərinin oktyabrın 27-dən 29-dək baş tutacağı gözlənilir", - deyə o qeyd edib.

    Kihara bildirib ki, Trampın səfəri zamanı Yaponiyanın yeni baş naziri Sanae Takaiçi ilə danışıqlar aparacağı və İmperator Naruhitonun qəbulunda olacağı gözlənilir.

    Nazirlər Kabinetinin Baş katibi Amerika liderinin səfərinin ölkələr arasında ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafında mühüm addım olacağına əminliyini ifadə edib.

    Bu, Trampın ikinci prezidentlik dövründə Yaponiyaya ilk səfəri olacaq.

    Названы сроки возможного визита Трампа в Японию

