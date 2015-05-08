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    Названы причины крушения вертолета в Пакистане

    В составе делегации были представители 37 стран

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Причиной крушения вертолета Ми-17 с иностранными дипломатами в Пакистане, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава межведомственной пресс-службы пакистанской армии, генерал Асим Баджва.

    "Причиной инцидента, по предварительной информации, стала техническая неполадка во время посадки третьего вертолета. Два других вертолета приземлились благополучно", - заявил Баджва.

    В результате авиакатастрофы погибли семь человек, четверо иностранцев - послы Норвегии и Филиппин, супруги послов Индонезии и Малайзии, а также трое пакистанцев - члены экипажа.

    Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. 

    По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.

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