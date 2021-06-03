Названы будущие премьер-министры Израиля

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Израиля "Еш Атид" Яир Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину о том, что ему удалось сформировать правительственную коалицию.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Израиля "Еш Атид" Яир Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину о том, что ему удалось сформировать правительственную коалицию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметила пресс-служба возглавляемой Лапидом партии "Еш Атид".

"Председатель "Еш Атид" Яир Лапид объявил президенту государства Реувену Ривлину, что ему удалось успешно завершить работу по формированию правительства", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Информацию подтвердили в канцелярии президента страны.

"Председатель "Ямина" Нафтали Беннет станет премьер-министром, а председатель "Еш Атид" Яир Лапид будет альтернативным премьер-министром. Примерно через два года произойдет смена, после которой председатель "Еш Атид" Яир Лапид станет премьер-министром, а председатель "Ямина" Нафтали Беннет станет альтернативным премьер-министром", - говорится в сообщении канцелярии.

В Израиле впервые за 12 лет сформировано коалиционное правительство без партии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "Ликуд".