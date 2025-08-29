    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    29 августа, 2025
    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа.

    Как передает Report, об этом свидетельствует обновленная программа работы органа всемирной организации.

    Ранее сообщалось, что Киев в соответствии со статьями 34 и 35 Устава ООН обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Совбеза на тему "Поддержание мира и безопасности в Украине".

    #Совбез ООН   #Украина   #российско-украинская война   #экстренное заседание  
