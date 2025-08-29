Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа.

Как передает Report, об этом свидетельствует обновленная программа работы органа всемирной организации.

Ранее сообщалось, что Киев в соответствии со статьями 34 и 35 Устава ООН обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Совбеза на тему "Поддержание мира и безопасности в Украине".