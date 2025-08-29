Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине
- 29 августа, 2025
- 00:46
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа.
Как передает Report, об этом свидетельствует обновленная программа работы органа всемирной организации.
Ранее сообщалось, что Киев в соответствии со статьями 34 и 35 Устава ООН обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Совбеза на тему "Поддержание мира и безопасности в Украине".
