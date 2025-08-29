    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı fövqəladə iclasının vaxtı bəlli olub

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 01:48
    Ukrayna ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası 29 avqustda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şuranın yenilənmiş iş proqramında qeyd olunub.

    Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, rəsmi Kiyev BMT Nizamnaməsinin 34 və 35-ci maddələrinə uyğun olaraq, Təhlükəsizlik Şurasının "Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması" mövzusunda fövqəladə iclasının keçirilməsi ilə bağlı müraciət edib.

