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Назван диагноз президента Чехии

Назван диагноз президента Чехии Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 02:30
Назван диагноз президента Чехии
Милош Земан

Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этом сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — сказал он.

По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG.

"Как долго он (зонд. — ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.

Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.

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