Назван диагноз президента Чехии

Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени.

Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , этом сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — сказал он.

По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG.

"Как долго он (зонд. — ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.

Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.