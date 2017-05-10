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    Назначен новый премьер-министр Республики Корея

    В ближайшее время Мун Чжэ Ин объявит о назначениях на другие ключевые посты в кабмине и администрации президента

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил премьер-министром страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в администрации президента.

    Мун Чжэ Ин также объявит о назначениях на другие ключевые посты в кабмине и администрации президента. В частности, будут названы имена новых глав Национальной разведывательной службы, Генштаба и охраны президента.

    Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.

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