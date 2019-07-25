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Назначен и.о. гендиректора МАГАТЭ

Назначен и.о. гендиректора МАГАТЭ
​Совет управляющих МАГАТЭ назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ

Совет управляющих МАГАТЭ назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ назначил Корнела Феруцэ исполняющим обязанности гендиректора. В последние шесть лет он работал ближайшим помощником Юкии Амано, координировал работу агентства на целом ряде направлений", - сказал М.Ульянов.

Отметим, что Внеочередная сессия Совета управляющих прошла в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, который возглавлял агентство с 2009 года. 

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