Наводнение на юге Афганистана стало причиной гибели 11 человек

В результате наводнения, спровоцированного проливными дождями, в провинциях Кандагар и Гильменд на юге Афганистана погибли 11 человек, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщил представитель администрации губернатора провинции Кандагар Ахмед Бахир Ахмеди, непрекращающиеся в течение нескольких дней дожди в Кандагаре вызвали наводнение в целом ряде районов.

По его словам, жертвами наводнения в провинции Кандагар стали восемь человек, еще 14 пострадали.

Власти провинции Гильменд сообщили, что проводятся работы с целью оказания помощи пострадавшим от наводнения.