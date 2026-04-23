Наваф Салам: Разоружение "Хезболлах" - долгий процесс, но Ливан настроен серьезно

В преддверии второго раунда прямых переговоров Ливана с Израилем, намеченных на 23 апреля, премьер-министр Наваф Салам заявил, что Бейрут не сможет сосуществовать с буферной зоной безопасности на юге страны, созданной израильскими военными.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Он добавил, что вопрос разоружения радикальной группировки "Хезболлах", который является основной причиной противостояния Израиля с Ливаном и его стремлением создать буферную зону, не произойдет быстро - потребуется время.

"Разоружение "Хезболлах" - это процесс. И он не произойдет за одну ночь. Важно то, что мы продемонстрировали свою серьезность. Лучший способ добиться этого - укрепление армии", - отметил Салам.

В ответ на критику из-за диалога с Израилем, премьер отметил, что дипломатия не является поражением.

"Дипломатия - это не уступка", - добавил он.