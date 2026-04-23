Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Наваф Салам: Разоружение Хезболлах - долгий процесс, но Ливан настроен серьезно

    В преддверии второго раунда прямых переговоров Ливана с Израилем, намеченных на 23 апреля, премьер-министр Наваф Салам заявил, что Бейрут не сможет сосуществовать с буферной зоной безопасности на юге страны, созданной израильскими военными.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

    Он добавил, что вопрос разоружения радикальной группировки "Хезболлах", который является основной причиной противостояния Израиля с Ливаном и его стремлением создать буферную зону, не произойдет быстро - потребуется время.

    "Разоружение "Хезболлах" - это процесс. И он не произойдет за одну ночь. Важно то, что мы продемонстрировали свою серьезность. Лучший способ добиться этого - укрепление армии", - отметил Салам.

    В ответ на критику из-за диалога с Израилем, премьер отметил, что дипломатия не является поражением.

    "Дипломатия - это не уступка", - добавил он.

    Наваф Салам Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Радикальная группировка Хезболлах Ливан Переговоры Израиля и Ливана

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей