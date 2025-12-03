НАТО закрыл одну из авиабаз в Норвегии

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 12:22
    Командующий авиабазы НАТО на острове Андойя на севере Норвегии принял решение о ее закрытии.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание Forsvarets forum.

    "Командир базы подполковник Эйстейн Дальберг закрыл объект после того, как трещины на бетоне взлетно-посадочной полосы, эрозия почвы и отсутствие защиты от диких животных сделали полеты невозможными. Он посчитал, что дальнейшее использование аэропорта может представлять опасность для пилотов и самолетов", - говорится в статье.

    Сообщается, что с 2016 года объект использовался в качестве базы поддержки и запасного аэродрома для сил НАТО. Также планировалось открыть здесь центр разработки беспилотных летательных аппаратов Норвегии и использовать базу в ходе учений альянса Cold Response ("Холодный ответ"), намеченных на март 2026 года.

    После решения о закрытии функции базы должны будут взять на себя другие объекты на севере Норвегии.

