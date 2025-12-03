İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    NATO Norveçdəki aviabazalarından birini bağlayıb

    • 03 dekabr, 2025
    • 13:06
    NATO Norveçdəki aviabazalarından birini bağlayıb

    Norveçin şimalında Andoya adasındakı NATO aviabazasının komandanı bazanın bağlanması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Forsvarets forum" nəşri məlumat yayıb.

    "Baza komandiri Eystein Dalberq uçuş-enmə zolağının betonundakı çatlar, torpaq eroziyası və digər səbəblərə görə obyekti bağlayıb. O hesab edib ki, hava limanının istifadəsinə davam etmək pilotlar və təyyarələr üçün təhlükə yarada bilər", - məqalədə qeyd edilib.

    Bildirilib ki, 2016-cı ildən bəri obyekt NATO qüvvələri üçün ehtiyat aerodrom və dəstək bazası kimi istifadə olunub. Eyni zamanda, burada Norveçin pilotsuz uçuş aparatlarının inkişafı mərkəzini açmaq və alyansın "Cold Response" ("Soyuq Cavab") təlimlərində bazanın istifadə edilməsi planlaşdırılırdı. Təlimlərin 2026-cı ilin mart ayında keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.

    Bağlanma qərarından sonra bazanın funksiyalarını Norveçin şimalındakı digər obyektlər öz üzərinə götürməli olacaqlar.

