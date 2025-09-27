Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании

    Североатлантический альянс усилит наблюдение в регионе Балтийского моря, после нарушения беспилотниками воздушного пространства Дании, которые помешали работе аэропортов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление, оказавшееся в его распоряжении.

    По его информации, НАТО будет проводить еще более усиленное наблюдение за регионом за счет разнообразных средств. Альянс направит на Балтику ряд новых средств, которые будут включать "платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также как минимум один фрегат ПВО".

    Напомним, что 22 сентября в небе над Копенгагеном были замечены несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.

    В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывает местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.

    NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcək

