İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 23:09
    NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcək

    Şimali Atlantika Alyansı pilotsuz təyyarələrin Danimarka hava məkanını pozmasından sonra Baltik dənizi regionunda müşahidəni gücləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyin əldə etdiyi açıqlamaya istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, NATO Baltikyanı ölkələrə kəşfiyyat, müşahidə və tanıma platformaları, həmçinin ən azı bir hava hücumundan müdafiə freqatı yerləşdirəcək.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Kopenhagen səmasında bir neçə iri pilotsuz uçan aparat görüntülənib. Danimarka paytaxtının hava limanı təyyarələrin enməsi və enməsi üçün bağlı olub.

    Danimarkanın yerli "Ekstra Bladet" qəzeti həmin vaxt Rusiyanın Baltik donanmasının "Aleksandr Şabalin" adlı iri desant gəmisinin krallığın dəniz sərhədinə yaxınlaşdığını yazıb.

    NATO Baltik dənizi Danimarka
    НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании

    Son xəbərlər

    00:04

    Ərdoğan Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoyulmasını müzakirə edib

    Region
    23:32

    Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir

    Region
    23:27

    Hindistanda mitinqdə izdihamda ölənlərin sayı 36-ya çatıb, 58 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    Kallas: Aİ Fələstin-İordaniya sərhədində yük daşımalarının bərpasını tələb edir

    Digər ölkələr
    23:09

    NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    22:52

    ABŞ-nin energetika naziri: Azərbaycanla əməkdaşlığında yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    22:41

    Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    22:41
    Foto
    Video

    "Euronews" İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışından reportaj hazırlayıb

    Xarici siyasət
    22:33

    Norveçin Erlann aviabazası yaxınlığında PUA-lar aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti