НАТО усилит безопасность воздушного пространства Турции после инцидента с Су-24

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Страны-члены НАТО после инцидента с российским Су-24 приняли решение о принятии дополнительных мер для усиления безопасности воздушного пространства Турции, пишет Газета.Ru со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Как сообщается, помимо размещенных в Турции батарей ПЗРК Patriot альянс собирается предложить Анкаре дополнительные средства защиты.

В сообщении говорится, что еще до инцидента с российским самолетом США заявили о размещении в Турции перехватчиков F-15. На территории Турции также будет находиться авиация Великобритании.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия.