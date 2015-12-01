НАТО продлит миссию в Афганистане до конца 2016 года

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО продлит миссию в Афганистане до конца 2016 годa.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Мы примем решение о продлении миссии инструкторов и советников "Решительная поддержка" в Афганистане и обсудим уровень участвующих в ней сил", - сказал он. "Помимо этого, мы рассмотрим начало кампании по сбору средств для финансирования афганской армии на период после 2018 года", - отметил генсек НАТО.