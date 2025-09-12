Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    НАТО объявило о запуске операции "Восточный часовой" на восточном фланге

    • 12 сентября, 2025
    • 19:47
    НАТО объявило о запуске операции Восточный часовой на восточном фланге

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ближайшие дни альянс начнет операцию "Восточный часовой" для усиления безопасности на восточном фланге.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вместе с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

    Рютте отметил, что решение принято после недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотным летательным аппаратом. По его словам, в операции примут участие ряд стран-членов альянса, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию.

