    NATO şərq cinahda "Şərq gözətçisi" əməliyyatına başlayacağını elan edib

    • 12 sentyabr, 2025
    • 20:21
    NATO şərq cinahda Şərq gözətçisi əməliyyatına başlayacağını elan edib

    NATO-nun Baş katibi Mark Rutte alyansın şərq cinahda təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yaxın günlərdə "Şərq gözətçisi" əməliyyatına başlayacağını bildirib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Brüsseldə NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı general Aleksus Qrinkeviçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    Rutte qeyd edib ki, qərar bu yaxınlarda Polşanın hava məkanının pozulması ilə bağlı insidentdən sonra verilib.

    Onun sözlərinə görə, əməliyyatda bir sıra alyansa üzv dövlətlər, o cümlədən Danimarka, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak edəcək.

    NATO Polşa Mark Rütte
    НАТО объявило о запуске операции "Восточный часовой" на восточном фланге

