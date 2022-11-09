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НАТО объявила дату и место проведения следующего саммита

НАТО объявила дату и место проведения следующего саммита Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), где будет обсужден вопрос оказания поддержки Украине.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 12:40
НАТО объявила дату и место проведения следующего саммита

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), где будет обсужден вопрос оказания поддержки Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Североатлантического альянса.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности со времен завершения холодной войны. Встреча в Вильнюсе даст возможность стран-партнерам согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сотрудничества в вопросах обороны, а также продолжению поддержки Украине. В эпоху растущей стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО все еще имеет важное значение для безопасности граждан", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun növbəti sammitinin tarixi və yeri açıqlanıb

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