НАТО объявила дату и место проведения следующего саммита

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), где будет обсужден вопрос оказания поддержки Украине.

Следующий саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), где будет обсужден вопрос оказания поддержки Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Североатлантического альянса.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности со времен завершения холодной войны. Встреча в Вильнюсе даст возможность стран-партнерам согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сотрудничества в вопросах обороны, а также продолжению поддержки Украине. В эпоху растущей стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО все еще имеет важное значение для безопасности граждан", - говорится в заявлении.