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    НАТО обвинил Россию в поставках оружия на восток Украины

    Россия все еще направляет войска, поставляет вооружения через открытую границу с Украиной

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Представители НАТО обвинили Россию в увеличении поставок оружия ополченцам юго-востока Украины, сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    "Мы вновь зафиксировали факты поддержки сепаратистов оружием, войсками, а также в форме подготовки персонала. Россия все еще направляет войска, поставляет вооружения через открытую границу с Украиной", - цитирует издание заявление неназванного представителя североатлантического альянса.

    Как отметили наблюдатели, эти обвинения, которые, по сути, направлены на то, чтобы свидетельствовать о нарушении российской стороной минских договоренностей, прозвучали накануне намеченной на понедельник в Берлине встречи глав МИД "нормандской четверки" по ситуации на Украине, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

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