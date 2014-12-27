​НАТО готова наладить отношения с РФ в случае соблюдения международных законов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ НАТО не создает угроз для России и готова к налаживанию конструктивных отношений, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"НАТО не создает угрозы для России и для любой нации", — заявила Лунгеску, комментируя публикацию новой военной доктрины России, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, "любые шаги, предпринятые НАТО для обеспечения безопасности ее членов, являются явно оборонительными, пропорциональными и соответствуют международному праву".

"НАТО продолжит стремиться к конструктивным отношениям с Россией, как мы делали это более двух десятилетий. Но это будет возможным только с такой Россией, которая будет соблюдать международные законы и принципы, включая право наций свободно выбирать свое будущее", — отметила официальный представитель НАТО.