НАТО: Альянс планирует крупномасштабные маневры в Восточной Европе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс планирует крупномасштабные маневры в Восточной Европе и странах Балтии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Брунссуме (Нидерланды) генерал Ханс-Лотар Домрозе.

Генерал отметил, что появится "группа быстрого реагирования, в ее составе будет от 5 до 7 тысяч солдат, которые за три-пять дней смогут достичь района боевых действий".

Страны-члены НАТО 5 сентября на саммите в Уэльсе приняли план по усилению коллективной обороны альянса и договорились о параметрах создаваемых сил быстрого реагирования в ответ на политику России в отношении Украины. Подразделения сил быстрого реагирования НАТО для обороны восточноевропейских членов альянса будут насчитывать несколько тысяч военнослужащих, готовых к быстрому развертыванию, отметил тогдашний генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.