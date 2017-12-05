Наследный принц Саудовской Аравии избран "Человеком года"

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд избран "Человеком 2017 года".

Как сообщает Report, журнал Time подвёл итоги традиционного ежегодного онлайн-голосования.

За него свои голоса отдали 24% аудитории.

Согласно результатам голосования, на втором месте оказались участники кампании #MeToo ("Я тоже"). Третье место с результатом в 5% голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер и "Мечтатели" (Dreamers) — молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

В списке 7-е место досталось бывшему госсекретарю США, канцлер Германии Ангела Меркель 11-ая в списке, президент Франции Эммануэль Макрон -12, Папа римский - 13, президент России Владимир Путин - 14, президент США Дональд Трамп - 17, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оказался на 27 месте.