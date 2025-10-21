Наследный принц Саудовской Аравии 18 ноября совершит визит в США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 18 ноября совершит визит в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ со ссылкой на источник.

По его словам, это будет его первый визит в Вашингтон за второй срок Трампа, так как Саудовская Аравия стремится заключить оборонный пакт с Соединенными Штатами.

Помимо данного вопроса, не исключается обсуждение и обмена военными и разведывательными данными между двумя странами.

Наследный принц и американский лидер встречались в мае этого года во время четырехдневной поездки Трампа по странам Ближнего Востока, направленной на укрепление экономических связей, прекращение войны между Израилем и ХАМАС, а также обсуждение возможного соглашения о прекращении ядерной программы Ирана.