Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 04:58
    NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

    США надеются, что им удастся отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в 8 месяцев", - сказал он.

    "Надеюсь, что [в апреле следующего года] корабль с четырьмя астронавтами на борту облетит Луну. Затем мы высадимся на Луну и пробудем там 8-12 дней. Самый долгий срок нахождения [на Луне в прошлом] составлял 3 дня", - добавил чиновник.

    США Марс астронавт
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    NASA: ABŞ 2030-cu illərdə Marsa astronavt göndərəcək

    Последние новости

    05:46

    CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

    Другие страны
    05:19

    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Футбол
    04:58

    NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

    Другие страны
    04:21

    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    Другие
    03:43

    Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности

    Другие страны
    03:11

    Вэнс: У США нет непосредственного плана по размещению Нацгвардии в Чикаго

    Другие страны
    02:34

    Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    02:03

    В США произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    01:57

    Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелей

    Другие страны
    Лента новостей