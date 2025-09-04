NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу
Другие страны
04 сентября, 2025
- 04:58
США надеются, что им удастся отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов.
Как передает Report, об этом заявил министр транспорта - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи в интервью телеканалу Fox News.
"Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в 8 месяцев", - сказал он.
"Надеюсь, что [в апреле следующего года] корабль с четырьмя астронавтами на борту облетит Луну. Затем мы высадимся на Луну и пробудем там 8-12 дней. Самый долгий срок нахождения [на Луне в прошлом] составлял 3 дня", - добавил чиновник.
