    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 05:38
    NASA: ABŞ 2030-cu illərdə Marsa astronavt göndərəcək

    ABŞ 2030-cu illərin əvvəllərində Marsa astronavt göndərə biləcəyinə ümid edir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu nəqliyyat naziri - Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar Administrasiyasının (NASA) direktor vəzifəsini icra edən Şon Daffi "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Biz Aya faydalı yüklərin göndərilməsinə başlamaq və orada bazanın tikintisinə başlamaq istəyirik, sonra isə 2030-cu illərin əvvəllərində Marsa getmək istəyirik. Bu, 8 aylıq missiya olacaq", - o bildirib.

    "Ümid edirəm ki, (gələn ilin aprelində) göyərtəsində dörd astronavt olan gəmi Ayın ətrafında uçacaq. Sonra biz Aya endik və orada 8-12 gün qalacağıq. Ən uzun müddət (keçmişdə Ayda) 3 gün olub", - rəsmi əlavə edib.

