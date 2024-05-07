NASA: Пилотируемый корабль Starliner может отправиться к МКС до конца недели

Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отменен, может состояться до конца этой недели.

Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отменен, может состояться до конца этой недели.

Как передает Report , об этом сообщил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA.

"Что касается возможностей запуска, у нас есть возможность сделать это во вторник 7 мая в 22:11 по времени восточного побережья (06:11 по бакинскому времени 8 мая). Также есть несколько возможностей в конце недели - в пятницу и субботу. В пятницу запуск можно будет провести в 21:00 по времени восточного побережья (5:00 по бакинскому времени)", - сказал он.

Стич отметил, что "в ближайшие 24 часа самое важное - изучить всю имеющуюся информацию, понять причины неисправности, проанализировать работу клапанов". "После этого мы предпримем следующие шаги и отправимся в полет тогда, когда будем готовы", - сказал он, добавив, что нет гарантий того, что запуск состоится в обозначенный им промежуток времени.