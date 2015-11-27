Иран спас пилота российского самолета, нарушившего турецкую границу

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Оставшегося в живых пилота военного самолета "Су-24", нарушившего турецкую границу, спас отряд под командованием Гасыма Сулеймани, являющийся зарубежной ветвью Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило информационное агентство Fars.

Согласно информации, первая операция по спасению члена экипажа "Су-24" была безрезультатной. Вторая же операция, прошедшая под руководством Г.Сулеймани, завершилась успешно. Пилот доставлен на военно-воздушную базу России в Сирии.