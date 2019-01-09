Найдено тело одного из членов экипажа разбившегося в Испании самолёта - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обнаружено тело одного из двух членов экипажа разбившегося на севере Испании лёгкого самолета

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщили сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям правительства Страны басков.

Небольшой самолёт потерпел крушение в горах Страны басков днем в среду. Позже был обнаружен сам самолёт, однако судьба экипажа оставалась неизвестной. Через некоторое время был найден один из находившихся на борту – он погиб.

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Небольшой самолёт разбился на севере Испании, в автономном сообществе Страна басков.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Europa Press, об этом сообщили источники в полиции Страны басков – Ertzaintza.

Связь с самолётом, на борту которого находились два человека, была потеряна в 13:50 по местному времени.

Полиция обнаружила разбившийся самолёт в районе горы Эрнио через несколько часов. Местонахождение экипажа неизвестно.

Напомним, что в апреле 2018 года во время крушения небольшого самолёта в муниципалитете Таррагона погибли три человека.