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    "Нафтогаз" и MOL Group построят в Венгрии терминал для хранения топлива для Украины

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 18:19
    Нафтогаз и MOL Group построят в Венгрии терминал для хранения топлива для Украины

    Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с MOL Group о строительстве терминала по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи границы двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил и.о. главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

    "В условиях беспрерывных российских атак на энергетическую инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей для хранения за пределами зоны боевых действий – это вопрос стабильности всего рынка", – отметил он по итогам Карпатского экономического форума в рамках Саммита C8, проходившего в Киеве.

    Федоренко отметил, что эти дополнительные мощности для хранения нефтепродуктов не только повысят надежность энергоснабжения украинских потребителей, но и будут способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.

    Сергей Федоренко Нафтогаз Венгерская нефтегазовая компания MOL Group

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