İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 22:03
    Naftogaz və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    "Naftogaz" qrupu MOL Group ilə Ukraynanın ehtiyacları üçün Macarıstan ərazisində, iki ölkənin sərhədinə yaxın ərazidə neft məhsullarının saxlanması terminalının tikintisinə dair memorandum imzalayıb.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Naftogaz Ukrayna" Milli Səhmdar Şirkətinin İdarə Heyətinin səlahiyyətlərini icra edən rəhbəri Sergey Fedorenko "Facebook" hesabında məlumat verib.

    "Rusiyanın enerji infrastrukturuna fasiləsiz hücumları şəraitində tədarük marşrutlarının şaxələndirilməsi və döyüş zonasından kənarda əlavə saxlama güclərinin yaradılması bütün bazarın sabitliyi məsələsidir", – deyə o, bildirib.

    Fedorenko qeyd edib ki, neft məhsullarının saxlanması üçün yaradılacaq bu əlavə imkanlar təkcə Ukraynadakı istehlakçıların enerji təchizatının etibarlılığını artırmayacaq, həm də Ukrayna ilə Macarıstan arasında transsərhəd enerji infrastrukturunun qarşılıqlı faydalı inkişafına töhfə verəcək.

    Ukrayna Macarıstan
    "Нафтогаз" и MOL Group построят в Венгрии терминал для хранения топлива для Украины

    Son xəbərlər

    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto

    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Fərdi
    21:29
    Foto

    Belqradda Azərbaycanın milli mətbəxi təqdim olunub

    Mədəniyyət
    21:14

    Premyer Liqanın Vl turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə heç-heçə edib

    Futbol
    20:50
    Foto
    Video

    Xankəndidə şəhər günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:41

    Madrid derbisinin qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti