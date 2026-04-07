Нацсобрание Вьетнама одобрило кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьера
- 07 апреля, 2026
- 13:20
Национальное собрание Вьетнама приняло резолюцию, предусматривающую назначение главы организационного отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Минь Хынга премьером страны.
Как передает Report, об этом сообщает портал Vnexpress.
За его кандидатуру проголосовали все 495 депутатов, присутствующих на заседании. Он будет возглавлять правительство с 2026 по 2031 год.
Ле Минь Хынгу - 55 лет. В прошлом он занимал пост главы Госбанка Вьетнама.
Отметим, что ранее Нацсобрание Вьетнама избрало генсека ЦК Коммунистической партии страны То Лам президентом страны. То Лам получил 100-процентную поддержку депутатов.
