    Генсек Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

    Национальное собрание Вьетнама избрало генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны То Лам президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок с 2026 по 2031 год.

    Как передает Report, голосование состоялось на первой сессии Национального собрания 16-го созыва в Ханое.

    Отмечается, что То Лам получил 100-процентную поддержку депутатов. После оглашения результатов он принес присягу на верность родине, партии и народу. Церемония вступления в должность транслировалась в прямом эфире национального телевидения.

    "Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил он.

    То Лам стал 15-м президентом в истории современного Вьетнама. На этом посту он сменил Лыонг Кыонг, занимавшего должность с 21 октября 2024 года.

