Национал-социалистический фронт канаков выразил Франции протест в ООН

Национальный социалистический фронт освобождения канаков (KMSAC), борющийся за независимость Новой Каледонии, выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с очередным заявлением протеста против Франции.

Об этом американскому бюро Report заявила делегат KMSAC, официальный представитель президента Фронта Ориан Тчолу.

По ее словам, представители KMSAC на заседании Первого комитета ООН по деколонизации выразили протест против зверств французского правительства, и представили свою позицию относительно ситуации в Новой Каледонии.

"Мы огласили наше единое заявление в символическую дату - 24 сентября 2025 года. В этот день в 1853 году была начата колонизация Новой Каледонии Францией. Мы выступили с заявлением под руководством президента KMSAC Кристиана Теина вместе с представителями протестантской церкви, антиколониальной ассоциации и членами KMSAC", - сказала О. Тчолу.

Она отметила, что в заявлении подчеркивается обязательство достичь полного суверенитета Новой Каледонии, и это будет осуществлено в рамках переговоров с Францией.

"Мы также подчеркиваем важность проведения провинциальных выборов до ноября 2025 года, чтобы была восстановлена легитимность представителей народа. Кроме того, мы берем на себя обязательство создать условия для развития инклюзивного, солидарного и устойчивого социального проекта, который должен учитывать как традиционную легитимность, так и суверенитет местных лидеров, гражданское общество, религиозных и традиционных руководителей.

Мы также заявляем о своем обязательстве заложить основу национального единства, чтобы внести вклад в процветание страны, ее развитие и долгосрочную стабильность в Тихоокеанском регионе. Мы заявляем, что независимость будет официально провозглашена в последний день перед президентскими выборами 2027 года, когда будут выполнены необходимые условия. Мы привержены продолжению нашей деятельности совместно с организациями, участвовавшими в подписании этого заявления и разделяющими его направление", - подчеркнула Ориан Тчолу.