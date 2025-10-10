İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi BMT-də Fransaya etiraz bəyanatı yayımlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 01:49
    Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi BMT-də Fransaya etiraz bəyanatı yayımlayıb

    Kanakinin (Yeni Kaledoniya) müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi (KMSAC) BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargah binasında növbəti dəfə Fransaya qarşı etiraz bəyanatı yayımlayıb.

    Bu barədə "Report"un ABŞ bürosuna açıqlamasında KMSAC-nin nümayəndəsi, qurumun prezidentini təmsil edən Oriyan Tçolu deyib.

    O. Tçolu bildirib ki, Fransa hökumətinin vəhşiliklərinə etiraz əlaməti olaraq KMSAC nümayəndələri BMT-nin Dekolonizasiya üzrə Birinci Komissiyasının iclasında çıxış edərək Kanakinin vəziyyəti ilə bağlı mövqeyini təqdim ediblər:

    "Biz vahid bəyanatımızı simvolik tarixdə - 24 sentyabr 2025-ci ildə elan etmişik. Bu tarix Yeni Kaledoniyanın Fransa tərəfindən müstəmləkələşdirilməsinin başlanğıc tarixinə - 24 sentyabr 1853-cü ilə təsadüf edir. Bu bəyanatı KMSAC-nin prezidenti Kristian Teyinin rəhbərliyi ilə protestant kilsəsinin nümayəndələri, antikolonializm assosiasiyası və KMSAC üzvləri ilə birlikdə ictimaiyyətə təqdim etdik".

    KMSAC nümayəndəsi bildirib ki, bəyanatda ölkənin tam suverenliyinə nail olmaq öhdəliyi bəyan edilib və bu, idarəçi dövlətlə aparılan danışıqlar çərçivəsində həyata keçiriləcək:

    "Biz həmçinin 2025-ci ilin noyabr ayına qədər əyalət seçkilərinin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayırıq ki, xalqın nümayəndələrinin legitimliyi bərpa olunsun".

    "Biz inklüziv, həmrəy və davamlı sosial layihənin inkişafı üçün şərait yaratmaq öhdəliyini də üzərimizə götürürük. Bu layihə həm adət-ənənə legitimliyini, həm də yerli rəhbərlərin suverenliyini, vətəndaş cəmiyyətini, dini və adət-ənənə rəhbərlərini nəzərə almalıdır. Biz həmçinin ölkənin firavanlığına, inkişafına və Sakit okean regionunda uzunmüddətli sabitliyə töhfə vermək üçün milli birliyin təməlini qoymaq öhdəliyimizi bildiririk. Biz elan edirik ki, müstəqillik üçün lazım olan şərtlər yerinə yetirildikdə 2027-ci il prezident seçkilərindən əvvəlki son gün müstəqillik rəsmi şəkildə bəyan ediləcəkdir. Biz bu bəyanatın imzalanmasında iştirak edən və onun istiqamətini bölüşən təşkilatlarla birgə fəaliyyətimizi davam etdirməyə sadiqik", - Oriyan Tçolu vurğulayıb.

    Kanak müstəqillik dekolonizasiya Fransa

    Son xəbərlər

    02:31

    Qəzzada atəşkəs razılaşmasının icrasına 200 ABŞ hərbçisi nəzarət edəcək

    Digər ölkələr
    02:20

    NZZ: Makron siyasi lider kimi tükənib, vəzifəsini tərk etməyin vaxtıdır

    Digər ölkələr
    01:49

    Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi BMT-də Fransaya etiraz bəyanatı yayımlayıb

    Digər ölkələr
    01:17
    Foto

    BMT-nin komitə iclasında Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahədəki uğurlarından bəhs edilib

    Xarici siyasət
    01:05

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilib

    Futbol
    00:41

    Tramp İspaniyanın NATO-dan çıxarılmalı olduğunu düşünür

    Digər ölkələr
    00:36

    Orban miqrasiya paktının Avropada "üsyan" yaradacağı barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    00:22

    Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edib

    Region
    23:51

    İsrailin Azərbaycana təxliyə etdiyi üç türkiyəli deputat ölkələrinə qayıdıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti