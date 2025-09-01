Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

В китайском городе Тяньцзинь началось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, с приветственной речью заседание открыл председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках мероприятия планируется презентация Универсального центра по борьбе с вызовами и угрозами безопасности, а также Центра ШОС по противодействию наркотикам. Кроме того, ожидается подписание ряда документов, среди которых Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 года.