    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 06:36
    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    В китайском городе Тяньцзинь началось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Как передает Report, с приветственной речью заседание открыл председатель КНР Си Цзиньпин.

    В рамках мероприятия планируется презентация Универсального центра по борьбе с вызовами и угрозами безопасности, а также Центра ШОС по противодействию наркотикам. Кроме того, ожидается подписание ряда документов, среди которых Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 года.

    ШОС   Си Цзиньпин   КНР  

    Последние новости

    06:51

    Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира

    Другие страны
    06:47

    В Афганистане не менее двух человек погибли во время землетрясения

    Другие страны
    06:36

    Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС

    Другие страны
    05:58

    NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам

    Другие страны
    05:23

    Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

    Другие страны
    04:49

    СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

    Другие страны
    03:57

    Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене

    Другие страны
    03:26

    В России появились новые госпошлины для мигрантов

    В регионе
    02:48

    Reuters: Атакованное у берегов Саудовской Аравии судно связано с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей