Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 06:36
В китайском городе Тяньцзинь началось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как передает Report, с приветственной речью заседание открыл председатель КНР Си Цзиньпин.
В рамках мероприятия планируется презентация Универсального центра по борьбе с вызовами и угрозами безопасности, а также Центра ШОС по противодействию наркотикам. Кроме того, ожидается подписание ряда документов, среди которых Тяньцзиньская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 года.
