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    Наблюдатели от СНГ признали выборы в Узбекистане свободными

    В парламентских выборах в республике приняли участие около 300 иностранных наблюдателей от 40 государств

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие 21 декабря в Узбекистане выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента свободными и открытыми. Об этом сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    "Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством и общепризнанными нормами проведения демократических выборов… Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", — заявил журналистам глава миссии, председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    В состав миссии из 76 человек входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

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