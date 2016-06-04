На затонувшем у Крита судне находилось около 350 человек

Баку. 4 Июнь. REPORT.AZ/ На борту затонувшего в пятницу рано утром южнее Крита судна находились примерно 350 мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана Греции.

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что на 25-метровом судне могли находиться до 700 мигрантов и беженцев. Судно затонуло примерно в 75 милях южнее Крита, предполагалось, что количество жертв может исчисляться сотнями, но большинство людей были спасены.

"По словам потерпевших кораблекрушение, они сели на судно на побережье Египта и их было всего около 350", — сообщила Береговая охрана.

Большинство спасенных — 221 человек, а также тело одного погибшего находятся сейчас на танкере под норвежским флагом, вечером в субботу их отправят в итальянский порт Аугуста.

В настоящее время пересаживают еще 97 человек и переправляют тела девяти погибших.